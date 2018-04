Novinky, ČTK

„Já si dokonce myslím, že rok 2026 je rokem, který je napjatým. Jestli to stihneme, já budu velmi rád,” nechal se slyšet Ťok.

„Musíte si uvědomit, že s tou dálnicí dlouho nikdo nic nedělal. My jsme zahájili v minulém roce a na začátku tohoto roku tři úseky dálnice, které se reálně staví, ale to opravdu nejde ze dne na den,” dodal.

Úsek dálnice D6 ve výstavbě

FOTO: Mapy.cz

Stavba dálnice D6 podle Ťoka u předchozích vlád neměla prioritu. Sám byl přitom ministrem dopravy již v předchozí koaliční vládě ČSSD, ANO a lidovců.

V roce 2021 by se mohlo začít se stavbou úseku u Žalmanova, kde zatím chybí i územní rozhodnutí. Z dálnice D6 tak zbývá dostavět ještě osm úseků, celkem dlouhých asi 63 kilometrů. Nedokončené dálniční spojení brání Karlovarskému kraji podle jeho vedení v dalším hospodářském rozvoji.

ŘSD požádalo o stanovisko EIA



„V současné době jsme požádali o vydání stanoviska EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. redakce) ve Středočeském kraji, v Ústeckém kraji budeme žádat do měsícem,” upřesnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

„Ve zbývající části v Karlovarském kraji, kde se dotýkáme evropsky významné lokality, musíme znovu projít zjišťovacím řízením,” doplnil Kroupa. Všechny stavby by podle něj měly být zahájeny do roku 2020, nejpozději do roku 2021.