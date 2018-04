ČTK

V Hořovicích se podle starosty Jiřího Peřiny (ČSSD) bezplatná veřejná doprava osvědčila, město vyjde provoz autobusové linky zhruba na milión korun ročně. Podobný krok chystají i v Říčanech u Prahy. Radní v březnu souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku týkající se MHD a schválili k ní zadávací dokumentaci. „Cenu zatím nevíme,” uvedla mluvčí radnice Kateřina Lauerová. Také Benešovu se takový způsob zamlouvá. „Město tuto variantu zvažuje, v nejbližší době ji ale neplánuje realizovat,” řekla mluvčí Veronika Kondrátová.

Vedení Mladé Boleslavi sice nyní o MHD zdarma neuvažuje, do budoucna ji ale nevylučuje. „Aktuálně se předělává celkový koncept autobusových linek MHD, takže je možné, že to do budoucna přinese i diskusi o bezplatném cestování městskými autobusy,” uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Naopak Mělník zavedení dopravy zdarma nepředpokládá. Město podle mluvčí Heleny Vavřinové nyní řešilo hlavně spojení s Prahou, kam dojíždí řada lidí do zaměstnání a do škol. „Díky tomu, že jsme v Ropidu, cestování je velice levné a lidé ho využívají stále více. Od 15. května budou přidávat další čtyři páry spojů Mělník-Praha ve všední dny v dopravní špičce,” dodala Vavřinová.

Kolín nepovažuje jízdné zdarma za udržitelné

Ani Kolín bezplatné autobusy zavádět nebude. „Aktuálně připravujeme soutěž na nového dopravce. Jízdné zcela zdarma neřešíme, protože nemáme úplně přesvědčivé zprávy, že se tento koncept daří dlouhodobě udržet,” uvedl místostarosta Tomáš Růžička (Kolíňáci). Podobně se podle mluvčího Jiřího Cafourka k věci staví Rakovník.

Mluvčí nymburské radnice Petr Černohous poukázal na to, že město je začleněno do systému Pražské integrované dopravy. „Prozatím neuvažujeme o zavedení MHD zdarma. Z důvodu uzavření pěší lávky přes Labe však funguje tarif zdarma pro všechny, kteří jedou ze Zálabí do centra města,” dodal.

Ve Vlašimi se s MHD zdarma nepočítá. Ve městě je ale od dubna zavedena bezplatná doprava pro děti do šesti let, handicapované a lidi s kočárky. „Navíc byla snížena cena MHD pro důchodce z šesti na dvě koruny,” podotkl Tomáš Vondráček z radnice.

Z dalších obcí v ČR zavedly jízdné MHD zdarma třeba jihočeské Strakonice nebo Frýdek - Místek.