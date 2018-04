Jiří Novotný, Jan Holý, Právo

Potravináři proto uvítali úvahy ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka (za ANO) zavést povinné minimální marže na potraviny, aby je řetězce nemohly prodávat v akcích za nižší ceny, než jsou výrobní zemědělců.

K realizaci takového opatření však bude ještě dlouhá cesta. Milek totiž ve čtvrtek zástupcům Potravinářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Agrární komory ČR na společném setkání sdělil, že jeho úřad na novele, která by zavedla nějaké změny v oblasti regulace maloobchodu, v této chvíli nepracuje. Zatím jde tedy opravdu jen o úvahy.

Spotřebitelé kvůli četnosti těchto akcí nemají představu o tom, jaká by měla být reálná cena mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová

Podle Potravinářské komory by se měl prodej za podnákladové ceny jednoznačně zakázat. „Nejenže to poškozuje dodavatele, ale i státní rozpočet nižšími odvody daně z přidané hodnoty,“ řekla Právu mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová.

Jak dále uvedla, na prodejní akce svým způsobem doplácejí i spotřebitelé, kteří kvůli četnosti těchto akcí nemají představu o tom, jaká by měla být reálná cena a spoustu věcí kupují ve skutečnosti dráž.

Dodavatelům dát šanci na lepší ceny



Podobný názor má předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Není jistě dobré, když někdo vyrábí pod náklady, a dochází tak i k daňovým únikům.

Opatření, které zvažuje Milek, by navíc mohlo pomoci prvovýrobcům i zpracovatelům vyjednat s obchodníky lepší dodavatelské ceny,“ řekl Právu Pýcha.

Naopak prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková vítá, že Milkovy úvahy se hned tak v legislativní změny nepřemění.

„Na to, k čemu by zavedení povinné výše marží v obchodních řetězcích a omezení slevových akcí mohlo vést, by dokázal odpovědět i prvňák. Že to povede ke zvýšení cen potravin. O tom ale naši politici nehovoří, a kdyby to skutečně nastalo, budou říkat, že za to mohou obchodní řetězce,“ řekla už dříve novinářům Nováková.

Snaha o dohodu



Ministerstvo zemědělství se letos vrátilo i k úvahám o zavedení minimálního povinného objemu českého zboží na pultech obchodních řetězců, což se už v roce 2016 snažila neúspěšně prosadit Potravinářská komora. „Přesný limit, který by řetězce musely dodržovat, je záležitost diskuse,“ uvedl k tomu v únoru Milek.

Diskuse o minimálních maržích, snížení počtu slevových akcí i povinném podílu českého zboží na pultech je však teprve v počátcích. Navíc je třeba přesně definovat, co to vlastně české zboží je.

Potravinářská komora považuje za primární, aby se o zmíněných otázkách spolu dohodli zemědělci, zpracovatelé a řetězce. To rozhodně nebude jednoduché. A pokud k dohodě nedojde, měly by teprve pak nastoupit legislativní změny.