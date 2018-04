Rozestavěný most na D7 se musí kvůli chybě v konstrukci zbourat

Rozestavěný most na nově budovaném úseku dálnice D7 u Postoloprt na Lounsku musí být kvůli chybě v konstrukci zbourán. Uvedl to ve čtvrtek server E-Lounsko.cz. Firma, která most stavěla, zaplatí jeho zbourání a opětovné postavení. Demolice téměř hotového mostu už začala.