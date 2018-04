Novinky

„Jednalo se celkem o 478 pytlů surových kakaových bobů o hmotnosti 21 988 kilogramů, s celkovou hodnotou milión sto tisíc korun,“ řekla mluvčí celníků Pavla Zdobnická.

Plíseň byla podle celníků viditelná pouhým okem a prostupovala i přes jutový obal.

Boby zadrželi celníci z Paskova. Mířily do české firmy, která se je chystala zpracovat na kakaovou pastu pro výrobu potravin.

„Zboží nebylo propuštěno do volného oběhu, ale bylo přemístěno pod přímý celní dohled. Dovozce byl vyzván k doložení dokladů prokazujících možnost zpětného vývozu mimo Evropskou unii. Pokud by dovozce doklad nedoložil, došlo by ke zničení kontaminovaného zboží pod celním dohledem,“ dodala mluvčí.

Případ celníci předali Státní zemědělské a potravinářské inspekci.