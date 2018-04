Novinky, ČTK

Pohonné hmoty zlevňovaly zhruba od poloviny února až do druhé poloviny března, kdy se dostaly nejníže za víc než čtyři měsíce. Poté začaly ceny opět stoupat. Konec zlevňování předpovídali analytici, poukazovali na růst cen ropy na světových trzích.

Nejdražší benzín je v Praze, kde se za litr platí v průměru 31,40 koruny. Přes 31 korun se jeho průměrná cena dostala ještě na Vysočině a těsně také v Plzeňském a Středočeském kraji. Za naftu zaplatí řidiči nejvíce na Vysočině, a to v průměru 30,50 koruny za litr. V Praze je to o sedm haléřů méně. Naopak nejlevnější pohonné hmoty jsou v Ústeckém kraji. Natural tam stojí průměrně 30,40 koruny za litr, jen o dva haléře dražší je v Královéhradeckém a Jihočeském kraji. Nafta se v Ústeckém kraji prodává v průměru za 29,33 koruny za litr.

Cenami ropy hýbe Trump



Podle ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy za zdražováním stojí nedávný růst cen ropy, který nicméně nyní zbrzdila hrozba obchodní války mezi USA a Čínou. Ta by totiž při eskalaci mohla zpomalit růst světové ekonomiky.

„Nikdo teď nemá takový vliv na letošní vývoj cen ropy na světových trzích, a tím pádem i benzínu a nafty u českých čerpacích stanic, jako americký prezident Donald Trump. Na jedné straně možná eskalace napětí mezi Trumpovou administrativou a Íránem, zejména tedy možnost odstoupení Washingtonu od Obamovy jaderné dohody s Teheránem, cenu ropy zvyšuje. Na straně druhé ji eskalace napětí mezi Trumpovou administrativou a Pekingem zase snižuje,” uvedl ekonom.

„Vzhledem k tomu, že Trump bude vnitrostranicky ze strany republikánů tlačen spíše k deeskalaci napětí ve vztahu s Pekingem, na čemž má zájem americká korporátní sféra, lze opatrně sázet na to, že cenu ropy bude v nadcházející době určovat spíše napětí na Blízkém východě než potenciální světová obchodní válka. To by značilo spíše růst cen ropy,” dodal Kovanda.

Benzín tak pravděpodobně v blízké době zdraží na 31 korun za litr, zatímco litr nafty, který nyní v ČR vyjde na 29,78 koruny, lehce překoná úroveň 30 korun.