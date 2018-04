Novinky, ČTK

„Výhoda ucelené produktové nabídky a fakt, že Zetor má ve Vietnamu historicky dobrou pověst, nám otevřely dveře při vyjednávání o spolupráci. První stroje budou do oblasti dodány v dubnu," uvedl Robert Harman, ředitel Zetor India.

Zetor bude nově do Vietnamu dodávat několik desítek strojů ročně a je zde potenciál na postupné rozšiřování spolupráce. Vietnamský partner Goldmax bude zajišťovat, společně s prodejem nových traktorů, také dodávku náhradních dílů a servis.

„Dlouhodobým cílem společnosti je posilovat pozice zejména na trzích západní Evropy a Severní Ameriky. Věnujeme však pozornost i dalším teritoriím, zejména Jižní Americe, východní Africe, Blízkému Východu, jihovýchodní Asii a Austrálii a Novému Zélandu," dodal ředitel finančního úseku Zetoru Lukáš Krejčíř.

Do země už Zetor dodával



Vstupem do Vietnamu rozšiřuje značka Zetor své působení na zahraničních trzích, celkové prodeje ale společnosti spíše klesají. Zetor dodával do Vietnamu traktory zejména v letech 1960 až 1980. Za 20 let spolupráce tam dovezl až 2000 strojů, které se uplatnily zejména na rýžovištích.

Na vývoz míří až 90 procent produkce firmy. Mezi země, kde má Zetor dlouhodobě silné pozice ze zahraničních trhů, Slovensko, Polsko, Litva, USA, Velká Británie, Německo a od loňského roku roste význam Ruska.

Goldmax se věnuje prodeji zemědělské techniky, rotačních strojů a servisu a dodávkám náhradních dílů na uvedené produkty.

Tři tisíce traktorů ročně



Zemědělství patří ve Vietnamu k silným odvětvím, stát jihovýchodní Asie se orientuje zejména na pěstování rýže, kávy, bavlny, kaučuku, cukrové třtiny. Téměř 60 procent obyvatelstva působí v zemědělství, lesnictví nebo se živí rybolovem.

Ročně se v zemi prodá téměř tři tisíce traktorů, zejména ve výkonnostním segmentu 80 až 100 koní. Na velkých komerčních farmách však nacházejí uplatnění i silnější stroje s výkony nad 100 koní.