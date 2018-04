Novinky, DPA

Akce má trvat dva dny, pak by se měl provoz vrátit na tři dny do normálu a poté by měla stávka opět pokračovat. Tímto způsobem by měly stávky trvat tři měsíce.

Neměl by jet každý pátý příměstský spoj, u rychlovlaků TGV a rychlíků to bude každý osmý. V případě mezinárodních linek bude dopad stávky ještě tvrdší, nepojede zhruba 75 procent souprav.

Společnost Air France oznámila, že zajistí provoz 70 procent mezinárodních spojů na dlouhé vzdálenosti a 67 procent do středně vzdálených destinací. Na vnitrostátních linkách by mělo fungovat 85 procent letadel.

Francouzská média upozorňují, že stávka zasáhne i další služby, například svoz odpadků či energetický sektor.