ČTK

Po jednání výboru to řekl mluvčí ČD Radek Joklík. Pokud by dráhy koupily maximální počet, tedy 60 vlaků každý pro 240 cestujících, celková výše zakázky by činila zhruba deset miliard korun.

Dopravce navýšil počet podle Joklíka v souvislosti s upřesněním potřeb krajů v rámci obnovy železničních kolejových elektrických vozidel v regionální dopravě.

„Cílem zakázky je uzavřít rámcovou smlouvu a samotnou výrobu zahájit až poté, co České dráhy uzavřou smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti s konkrétními kraji, kde budou tato vozidla nasazena,” řekl Joklík. Díky včasné soutěži výrobce ušetří čas a bude moci zákazníkům nabídnout vozidla dříve, dodal.

Dráhy v současnosti využívají pro regionální dopravu více než 80 elektrických dvoupodlažních jednotek CityElefant, které nahradily zastaralé Pantografy. Vedle toho nedávno koupily od ostravské Škody Vagonky 14 jednopodlažních elektrických vlaků InterPanter pro meziregionální a dálkovou rychlíkovou dopravu.

ČD vypravují denně v průměru 7016 vlaků, které za rok ujedou víc než 120 miliónů kilometrů, denně to je kolem 340 000 km. Provozují přibližně 4300 vozidel a loni přepravily 174,7 miliónu cestujících, což je meziroční přírůstek o 3,2 miliónu. Lidé tradičně využívali hlavně příměstské a vnitrostátní dálkové vlaky.