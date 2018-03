Novinky, ČTK

Projekt by měl do roku 2030 dosáhnout výkonu 200 gigawattů, což je zhruba stonásobek výkonu české jaderné elektrárny Temelín. V současnosti se přitom celosvětový výkon solárních zařízení pohybuje kolem 400 gigawattů, píše agentura Reuters.

Son upozornil, že solární panely budou do Saúdské Arábie zpočátku dováženy, ale později bude projekt zahrnovat i jejich výrobu. Celkově by tak mohl zaměstnat až 100 000 lidí, píše agentura Bloomberg.

Podle serveru CNBC se nicméně projekt stále nachází v počáteční fázi a není jisté, zda bude realizován. Son a princ Salmán v New Yorku podepsali memorandum o porozumění, které zahajuje proces vytvoření nového podniku pro výrobu elektřiny.

Saúdská Arábie je největším exportérem ropy na světě. Země však nyní pracuje na hospodářských reformách, které mají za úkol snížit její závislost na ropě.

S výstavbou obnovitelných zdrojů, především solárních elektráren, začala teprve loni na podzim vypsáním výběrového řízení na stavbu parku o výkonu 300 megawattů. Pokud by se ambiciózní projekt s Japonci povedlo realizovat, znamenalo by to víc než ztrojnásobení kapacity výroby elektřiny v Saúdské Arábii, která loni činila 77 gigawattů.