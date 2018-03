Martin Procházka, Právo

Ještě minulý týden benzín i nafta mírně zlevňovaly, pak však ceny začaly růst. Benzín Natural 95 zdražil za týden o desetník na průměrných 30,62 koruny za litr, nafta stála v polovině tohoto týdne v průměru 29,71 koruny za litr, což je o osm haléřů víc. [celá zpráva]

„Větší zdražení, až o několik desítek haléřů, pak nastane v prvním dubnovém týdnu. Důvodem je významné zdražení severomořské ropy Brent z 66 USD na současných 70 USD za barel. Česká koruna vůči americkému dolaru mírně zhodnotila,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Poté ale asi bude zdražování ropy pokračovat. „Dá se čekat, že se ceny ropy budou postupně blížit k 75 dolarům za barel. To by znamenalo, že do května bude stát benzín o korunu více než nyní,“ dodal Tomčiak.

Důvodem růstu cen ropy je stav zásob ve Spojených státech a to, že významné těžařské země chtějí udržet limity těžby. „Zásoby ropy v USA, které jsou největším spotřebitelem této komodity na světě, poprvé od září 2014 poklesly pod pětiletý průměr. A to i navzdory tomu, že americká produkce stoupla na rekordních 10,4 miliónu barelů ropy denně,“ řekl analytik.

Saúdská Arábie i Rusko navíc potvrdily, že minimálně do konce letošního roku budou pokračovat v politice těžebních limitů. Prodloužení do roku 2019 je podle Tomčiaka zatím málo pravděpodobné.

„Globální přebytek ropy je už takřka minulostí. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že v prosinci byly zásoby v OECD zemích už jenom 52 miliónů barelů nad dlouhodobým průměrem. Před rokem činil přebytek 300 miliónů barelů. Dá se říci, že globální trh s ropou se už dostal do rovnovážné úrovně. Dokonce se očekává, že při současném tempu růstu spotřeby nastane ve druhé polovině roku malý nedostatek ropy,“ řekl Tomčiak.

Současné zásoby ve vyspělých zemích stačí podle něho nyní na 60,6 dne globální spotřeby. Počátkem roku 2017 stačily zásoby na 65,3 dne spotřeby. Dlouhodobý průměr je na úrovni 60 dní. Saúdská Arábie očekává, že současný těžební limit kartelu OPEC bude zrušen k počátku roku 2019, což způsobí postupné zvýšení nabídky ropy na trhu a vyrovnání nabídky s poptávkou.

Ve srovnání s cizinou vycházíme draze

Ceny v České republice jsou ve srovnání s okolními zeměmi s výjimkou Německa vyšší.

V Německu se podle agentury ÚAMK prodával Natural 95 ke konci minulého týdne o necelé 4 koruny dráž, nafta byla asi o korunu dražší. Na Slovensku stál benzín o 70 haléřů méně než v Česku a nafta dokonce o tři koruny méně. Levnější bylo i Rakousko, kde řidiči koupili benzín o dvě koruny a naftu o 2,60 Kč laciněji než u nás. V Polsku, které bývá z okolních zemí tradičně nejvýhodnější, stál litr benzínu téměř o 4 koruny méně a nafta byla o 3,40 Kč levnější než v ČR.