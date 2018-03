tov, pro, Novinky, Právo

Vybudování nové jaderné kapacity předpokládá Státní energetická koncepce, kterou zpracovala vláda, připomněl svaz. Podle něj se česká energetika vzhledem k přírodním podmínkám bez silného a stabilního jaderného zdroje v budoucnu neobejde.

„Vláda musí rozhodnout co nejdříve o investičním modelu, zahájit výběrové řízení a také zajistit, aby se na dodávkách podílely subjekty z ČR. Nemůžeme dále čekat a narušovat stabilitu dodávek v budoucnu,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Nové bloky pro Dukovany



Nové jaderné bloky budou v budoucnu potřeba nejdříve v jaderné elektrárně Dukovany, jejíž první blok byl spuštěn do provozu už v roce 1985. Výběrové řízení a stavba jsou časové náročné. Česko nyní část elektřiny vyváží, v budoucnu by v případě potřeby mohlo elektřinu dovážet z okolních zemí, na tuto variantu ale státní koncepce energetiky spoléhat nechce.

„Podle zákona o zadávání veřejných zakázek není možné stavbu reálně dokončit v termínu. Možností je speciální zákon o výstavbě jaderného zdroje,“ řekl ministr. Jádro podle něj Česko určitě potřebuje. „Základní ideou je, že nový blok má aspoň částečně nahradit bloky z Dukovan okolo roku 2035,“ dodal Hüner.

Jaderná elektrárna Dukovany

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Studie, kterými jsme se na výboru zabývali, popisují detailně tři možné investorské modely a také to, jak lze takový projekt, jako je jaderná elektrárna, financovat. Zatímco u investorských modelů experti navrhli pořadí dle jejich vhodnosti, u způsobů financování optimální model navržen nebyl,“ uvedl.

Podle něj se výbor shodl na tom, že analýzu od ČEZ je třeba dopracovat, navíc by k ní měla vypracovat nezávislou oponenturu renomovaná firma, která vzejde z výběrového řízení. Je otázkou, zda je to reálné stihnout do květnového jednání výboru, aby, jak uvádí MPO, mohlo být vše předloženo vládě ještě v prvním pololetí letošního roku.

Podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jána Štullera se experti výboru kloní spíše k tomu, aby nové bloky financoval spíš stát než samotná společnost ČEZ, řekl po jednání výboru.

Ekologové jsou proti



Výstavbu nového jaderného bloku čistě z peněz ČEZ podporoval ještě jako ministr financí v minulé vládě současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Argumentoval mimo jiné tím, že firma má peněz dost.

Sedmdesát procent akcií ČEZ vlastní stát přes ministerstvo financí. Výstavba jaderného bloku za stovky miliard korun s návratností mnoha desítek let by mohla být nevýhodná pro minoritní akcionáře. Vedení společnosti ČEZ nepodporuje stavbu bloků bez účasti státu, podle něj jde vzhledem k současným cenám elektřiny o přílišné riziko. Ze stejných důvodů se rozhodl ČEZ v roce 2014 zrušit rozjetý tendr na dostavbu Temelína.

Štuller s Hünerem uvedli, že výbor nyní řeší případnou výstavbu v Dukovanech i Temelíně najednou. Z hlediska stáří zařízení si říkají o stavbu v reálu nejprve dukovanské bloky.

V Evropě, Asii i Americe lze zdokumentovat řadu jaderných projektů, které v různých fázích drhnou Karel Polanecký, energetický expert Hnutí Duha

Jako jedno z možných řešení je podle ČEZ rozdělení nebo transformace firmy, kdy část s jadernými elektrárnami by stoprocentně patřila státu. K dělení nedávno přistoupily například některé velké energetické firmy v Německu.

Proti stavbě nových jaderných bloků jsou česká ekologická sdružení jako Hnutí Duha nebo sdružení Calla. Podle nich je řešením rozvoj obnovitelných zdrojů a úspory díky větší energetické efektivitě.

„V Evropě, Asii i Americe lze zdokumentovat řadu jaderných projektů, které v různých fázích drhnou a doba jejich výstavby se prodlužuje. Dosavadní vývoj v České republice rozhodně nenasvědčuje tomu, že by u nás bylo zaděláno na excelentní příklad dobré praxe,” řekl energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký. „Většina politických stran si dala nové reaktory do programu, ale žádná nemá jasno v tom, jak je zaplatit. Dosavadní postup současné vlády se nápadně podobá kostrbatým procesům z ostatních zemí,” dodal.

K odklonu od jaderné energetiky se po havárii v japonské Fukušimě z bezpečnostních důvodů rozhodlo sousední Německo. Proti jádru se staví také Rakušané.