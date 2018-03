Rekonstrukce dálnice D1 se za tři roky nestihne, shodli se exministři

Dokončit rekonstrukci dálnice D1 do roku 2021, jak to slibuje ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), je podle dopravních expertů a bývalých ministrů dopravy Antonína Prachaře a Petra Moose prakticky nemožné. Ťok v polovině března oznámil, že práce na rekonstrukci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem se protáhnou proti původnímu plánu o rok až do roku 2021.