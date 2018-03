Firma One Energy & One Mobile přestala dodávat zákazníkům plyn a elektřinu

Firma One Energy & One Mobile z Ostravy přestala dodávat zákazníkům elektřinu a plyn. Vyplývá to ze čtvrtečního vyjádření firmy a Operátora trhu s elektřinou (OTE). Podle dat OTE dodávala společnost na konci letošního února elektřinu 15 057 a plyn 8 326 zákazníkům.