Facebook se potýká s podezřením, že data desítek miliónů jeho uživatelů zneužila britská společnost Cambridge Analytica, která se věnuje sběru a analýze dat, pro podporu volební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa a možná i během kampaní v dalších zemích.

Tržní hodnota firmy do ukončení úterního obchodování na burze klesla o zhruba 50 miliard dolarů (přes bilión korun). [celá zpráva]

„Dnes jsme se v Nordeji v rámci našich fondů rozhodli uvalit karanténu na investice do Facebooku,“ uvedl šéf divize udržitelných financí Sasja Beslik na Twitteru.

Beslik doplnil, že společnost k tomu vedou nejnovější odhalení ohledně zneužívání dat, z nich vyplývající negativní veřejné mínění. Jako další důvody zmínil hrozící riziko zpřísnění regulací sociálních sítí, stejně jako novou evropskou směrnici o ochraně dat GDPR.

Today, we in @Nordea decided to put #Facebook investments on quarantine in our sustainable funds. No further investments in Facebook for the time being. pic.twitter.com/xSPLH52l2l