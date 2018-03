Jiří Vavroň, Jan Holý

Tedy především ti, co se rozhodnou využít nabídky různých, pro děti lákavých aktivit.

Například dvě hodiny v Aquaparku Čestlice přijdou rodinu (dva dospělí dvě děti do 150 cm) na 1249 korun, celodenní vstupenka pak na 1699 Kč. Za parkování zaplatíte 50 Kč za den. Pokud spojíte návštěvu bazénu s obědem a vyberete běžnou restauraci, připočítejte minimálně další pětistovku.

Aquacentrum Letňany

Pokud se rozhodnete vzít děti do Zoo Praha, počítejte, že rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti od 3 do 15 let) vás vyjde na 600 korun. Oběd v samoobslužných restauracích přímo v zahradě pak pořídíte bez polévky od 100 Kč na osobu, dětská porce pak stojí zpravidla polovinu.Pokud budou vnoučata chtít jít i do kina, tak rodinné vstupné například v kině Cinema City na pražském Chodově může vyjít i na 800 korun, pokud si půjčíte brýle na sledování 3D filmu.

Celodenní vstupenka do Aquaparku Čestlice přijde na 1699 Kč, parkování 50 Kč za den a oběd dalších minimálně 500 korun

Obdobně na lístky do divadel je třeba počítat s celkovými výdaji přes tisíc korun. Samozřejmě na špičková představení či koncerty jdou ceny vstupenek i se všemi slevami do tisíců.

Prarodiče mohou s vnoučátky vyrazit i na specializované farmy. Dvě noci, tedy celkem tři dny pobytu, vyjdou na osobu kolem třech tisíc. Za to mohou ukázat dětem „exotická“ zvířata, jako jsou kozy nebo králíci či jezdit na koních. V ceně jsou dvě snídaně. Pokud jdete na oběd či večeři, je třeba přidat další tisícikorunu.

„Prostě si na to musíme dát peníze stranou,“ řekla Právu sedmdesátiletá Kamila s tím, že „vydání v souvislosti s výlety a akcemi s vnoučaty tvoří významnou položku našeho seniorského rozpočtu“.

Bez peněz, ale s nápadem

Kdo nemá volné peníze na aktivní trávení doby se svými vnoučaty v aqua nebo jiných zábavních parcích, musí zapojit fantazii, hledat příležitosti či přiložit ruku k dílu a zorganizovat vlastní akce. V obci Nišovice u Volyně se místní prarodiče sdružili v organizaci Neaktivní vojenské zálohy.

V létě pořádají akce, kde vnoučata se svými prarodiči mohou soutěžit v řadě disciplín, včetně střelby ze vzduchovek, dostanou zdarma pravý vojenský guláš, který obětavě navaří prarodiče. Projedou se na obrněnci, který si rovněž ve volném čase zrenovovali členové neaktivních záloh, na člunech pak „násilně“ překonávají místní rybník. Takové společně a aktivně prožité volné chvíle s dětmi doporučují psychologové a rodinní poradci.

K výletům patří i tradiční řízek s okurkou, který tvořil výletový oběd pro několik generací. Náklady na výlet se pak zredukují na jízdné a vstupné.

Děti ve věku 10 až 12 let, které byly ve společnosti prarodičů alespoň jednou týdně, mají podle zahraničních studií nejpozitivnější pohled na stárnutí.

Společně trávené chvíle stmelují rodinu, učí mezigenerační solidaritu, podporují hezké vztahy v rodinách, a hlavně přispívají k tomu, že děti mají jinou náplň volného času než počítač a počítačové hry, shodují se psychologové.

Dnešní generace přetížených rodičů totiž na své potomky nemá čas. A tak potřebné aktivity suplují prarodiče. Podle psychologů většinou velmi rádi.