Na všech klíčových trzích v loňském roce tržby Hamé vzrostly, v domovském Česku a také na Slovensku o více než čtyři procenta, v Rusku o 2,5 procenta a v Maďarsku o pět procent.

O téměř 14 procent narostl odbyt Hamé na Ukrajině a výrazně se zvýšil vývoz i na další trhy - do Izraele, Itálie, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Vietnamu či Nizozemska.

Podíl jednotlivých zemí na tržbách Hamé

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Je potěšující, že se Hamé daří pokračovat v posilování svých pozic na klíčových trzích, což jsou země střední Evropy a Rusko. Ještě více pro nás vzrostl význam domácího českého trhu. Na druhou stranu je to pro Hamé výzva do budoucna, abychom rovnoměrněji rozložili těžiště našich obchodů,” řekl generální ředitel Hamé Martin Štrupl.

Objem vývozu z Česka mimo jejich tradiční trhy totiž meziročně klesl, což z velké části způsobilo značné posílení koruny po skončení měnových intervencí ČNB před zhruba rokem. Na druhou stranu se podařilo dohodnout na větším objemu vývozu do Číny a nově také na trhy střední Afriky.

Exportní manažer Hamé Hynek Vincenc na snímku z Nigérie

FOTO: Hamé

„Poprvé se nám podařilo dohodnout exportní dodávky do střední Afriky, konkrétně do Nigérie a také do Angoly. Například západoafrická Nigérie je obrovská země a nejlidnatější stát v Africe s více než 180 milióny spotřebitelů. Během několika málo týdnů do jednoho z tamějších největších obchodních řetězců dodáme trvanlivé paštiky, pomazánky, omáčky, džemy a masové konzervy, jde celkem o pár desítek tisíc kusů výrobků,” upřesnil pro Novinky mluvčí Hamé Petr Kopáček.

Společnost již má s vývozem do Afriky určité zkušenosti. Již několik let vyváží například kojenecké výživy do Maroka a do Tuniska.

Hospodaření firmy negativně ovlivnily i ceny surovin, zejména vepřového masa. To za poslední rok zdražilo o desítky procent. Hamé proto muselo zdražit některé výrobky.

Do ve středu oznámených čísel zatím nebyly započítány výsledky nové akvizice Hamé společnosti Agrimex, která je největším českým výrobcem mražené zeleniny.