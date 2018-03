Novinky, ČTK

SŽDC v úterý podepsala smlouvu se sdružením firem Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Stavba bude stát 4,4 miliardy korun, z toho tři miliardy poskytnou evropské fondy.

Při modernizaci bude trať z Prahy do Benešova přesunuta do přímější trasy přes plochu bývalého seřazovacího nádraží ve Vršovicích. Do souběhu s ní bude přeložena i trať z Prahy-Malešic, společně tak vytvoří čtyřkolejný úsek. Díky narovnání tratě dojde ke zkrácení kolejí o 232 metrů a ke zvýšení rychlosti v oblasti Strašnic na 120 kilometrů za hodinu, ve Vršovicích pak na 85 až 105 km/h.

„Stávající strašnická zastávka ani stanice ve Vršovicích nenabízejí optimální přestupní vazby na MHD. Trať přitom kříží na dvou místech frekventované autobusové linky, aniž by na ně bylo možné přestoupit. Proto právě v těchto místech vzniknou nová nádraží. Železniční stanice Praha-Zahradní Město vyroste přímo nad rozšířeným podjezdem Průběžné ulice. V něm budou umístěny zastávky tramvaje, v těsném sousedství pak zastávky autobusu,” uvedl náměstek pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

V opěře podjezdu naleznou cestující čekárnu a odbavovací prostory. Z podchodu na nástupiště se dostanou nejen po chodnících a schodištích, ale i výtahy a eskalátory.

Na křížení s autobusovou tečnou Jižní Město - Vinohrady v blízkosti fotbalového stadionu Slavie pak vznikne zastávka Praha-Eden. Zrušením trati přes Strašnice naopak zanikne tamní železniční zastávka. Stanice Praha-Vršovice bude cestujícím sloužit i nadále, ale pro zlepšení docházky do zástavby bude prodloužen podchod směrem k Bartoškově ulici a tím i k náměstí Bratří Synků, na opačném konci pak do přednádražního prostoru.

Projekt podle SŽDC počítá s bezbariérovou úpravou stanice a částečným zastřešení nástupišť. Termín zahájení je letošní březen, hotovo by mělo být v říjnu 2021.

