Zemřel majitel řetězce OBI, jeden z nejbohatších Němců Erivan Haub

Ve věku 85 let zemřel dlouholetý šéf skupiny Tengelmann Erivan Haub. V pondělí to uvedl server týdeníku Focus s odvoláním na firmu. Haub měl zemřít již v úterý v americkém státě Wyoming, ve městě Pinedale. Do skupiny Tengelmann patří například hobbymarkety OBI. Haub patřil mezi nejbohatší Němce, magazín Forbes jeho jmění odhadl na 6,4 miliardy dolarů (132,5 miliardy korun).