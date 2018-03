„Pokud návrh projde, obce to budou muset zaplatit. Většina obcí skládkuje a skokově by se jim zdražilo odpadové hospodářství a to musí někdo zaplatit. Zaplatí to tedy lidé. Skokově se může zvýšit poplatek za odpady,“ řekl Právu odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Skládkování je výnosný podnik. Mnohé obce, na jejichž katastru skládky leží, z toho každý rok inkasují desítky miliónů, celkově jde ročně o více než miliardu korun. „V České republice máme takové skládkové emiráty,“ uvedl Kropáček.

Řešením je podle něho poplatky zvýšit, ale ne razantně. „Zvýšení poplatku je dobrý krok, protože skládkování je nejhorší možnost, jak nakládat s odpadem,“ uvedl.

Kolik odpadu končí na skládkách (v %) 2009 64 2010 59 2011 55 2012 54 2013 52 2014 48 2015 47 2016 45 Zdroj: MŽP

Upozornil také, že obce už nyní ve skutečnosti za skládkování platí mnohem víc, po započtení dalších nákladů od 1100 do 1500 Kč za tunu. U spalovny je to podle něj okolo 2000 korun za tunu.

S určitým navýšením poplatku souhlasí i Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), ale jen s takovým, jaké je nezbytné pro plnění evropského cíle omezení skládkování.

Šéf asociace Petr Havelka se obává, aby cílem zdražení nebylo vytvořit prostor pro nové spalovny odpadů. „Ty však ani EU nepodporuje. Naopak cílí na redukci směsných odpadů, na separaci a na recyklaci. Dokonce uvádí, že odpady by měly být využívány jako zdroj surovin pro další výrobu,“ řekl Havelka.

Důraz na recyklaci

Dále upozornil, že skládkování se v ČR daří omezovat již sedmým rokem bez potřeby zdražení a trend plnění unijního cíle vymezeného rokem 2030, případně 2035, je velmi příznivý. Recyklace podle něj čtyřnásobné zdražení nepotřebuje.

Podle ministerstva by ale ke zvyšování cen nutně dojít nemuselo. „Chceme jít cestou postupného zvyšování skládkovacího poplatku a zároveň poskytování recyklačních slev. Obce, které budou třídit a recyklovat, proto náklady na zvyšující se skládkovací poplatek nepocítí,“ uvedl pro Právo Marek Čihák z tiskového oddělení ministerstva.

Poplatky u odpadu (v Kč za tunu) 2005 300 2006 300 2007 400 2008 400 2009–2017 500 Zdroj: Hnutí Duha

„Zdůrazňujeme, že ministerstvo v návrhu nového zákona o odpadech chce zvyšovat poplatky pouze u odpadů, které jsou recyklovatelné nebo využitelné, nikoli paušálně u všech odpadů,“ doplnil s tím, že „nízký poplatek za skládkování hrubě brzdí recyklaci a situaci je nutné změnit“.

S podporou recyklace souhlasí i Kropáček pod podmínkou, že by se obce zaměřily na bioodpad. „Ministr životního prostředí mluví o tom, že obce by dostaly recyklační slevu, když budou třídit více než 50 procent komunálního odpadu. Padesátiprocentní míry recyklace bez třídění bioodpadů nedosáhnete. To by se musely skokově začít třídit úplně všechny papíry a plasty,“ podotkl Kropáček.

„Bioodpad se dá krásně využít, buď v bioplynové stanici, nebo v klasické kompostárně,“ dodal.

Kropáček rovněž navrhuje, aby obce se skládkami nadále inkasovaly 500 Kč za tunu odpadu a aby další navýšení poplatku šlo do Státního fondu životního prostředí nebo do rozpočtu krajů.