Továrna Siemensu má vyrůst u města Goole v hrabství Yorkshire. Zaměstnat má 700 lidí a dalších 1700 v rámci dodavatelského řetězce, oznámil šéf britské divize Siemens Jürgen Maier.

Stavba továrny by měla začít ještě v tomto roce, závisí ale na „úspěchu firmy při získání budoucích velkých zakázek“. Podle Guardianu se má jednat hlavně o kontrakty na dodávky vlaků pro rychlodráhu HS2 a londýnské metro.

O plánech Siemensu vedle Guardianu a ekonomického listu Financial Times přinesly zprávy také populární bulvární listy The Sun a Express. The Sun připomíná, že před referendem o brexitu Siemens varoval před velkými negativními dopady, pokud se země rozhodne opustit EU. Podobně hovořil o odchodu z Británie Airbus, který zde dělá křídla pro některé modely letadel, nakonec se ale rozhodl zůstat.

Siemens uvedl, že brexit by na jejich investici neměl mít takový dopad, protože většina produkce vlaků bude určena pro místní trh a nikoli na export. Zároveň ale stále věří, že Británie zůstane v celní unii s EU.

„Samozřejmě budeme dovážet díly, tak doufáme, že obchod bude co nejsvobodnější,“ dodal Maier.