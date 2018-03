"Tohle je to, čemu se říká obchodní válka," komentovala americká zpravodajská společnost Axios. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker v pátek uvedl, že opatření ze strany unie by se mohly dotknout ikonických výrobků, jakými jsou džíny Levi's, motocykly Harley-Davidson a bourbon.

"Jestliže chce EU dále zvyšovat své už tak masivní celní tarify a bariéry pro americké společnosti, které tam podnikají, pak jednoduše zavedeme daň na jejich auta, která volně proudí do USA," napsal americký prezident. V jiném sobotním příspěvku nazval stávající obchodní politiku USA "velmi hloupou".

Spojené státy jsou důležitým odbytištěm motorových vozidel vyrobených v EU. V roce 2016 sem mířila čtvrtina celkového vývozu. Většinu dovozu tvoří auta německé výroby, tamní automobilky ale každoročně statisíce aut vyrobí i na americké půdě, napsal zpravodajský web BBC.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!