Od 1. dubna letošního roku dostanou pracovníci firmy přidáno 2300 korun, od prvního října pak mzda povyroste o dalších 200 korun. Odbory svolaná demonstrace vyslala vedení firmy signál, že lidé jsou odhodlaní domoci se vyšších mezd. Kromě toho lidé sáhli po kroku, který měl vedení přimět k vstřícnosti. Začali odmítat přesčasy.

„V poslední době je obrovský nápor na zakázky, vedení naléhá na zaměstnance, aby dělali přesčasy, ve všední dny i o víkendech. Když je odmítneme, dáme najevo svůj důraz a pokud bude třeba, sáhneme i po stávkové pohotovosti či stávce,“ naznačil před jednáním předseda odborů v podniku Václav Potužník.

Protesty odborů v Hodoníně.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Podle odborového předáka vyjednávání o kolektivní smlouvě začala v listopadu, po čtyřech setkání ale nabídka firmy byla daleko od představ odborů. Někdejší Jihomoravská armaturka Hodonín dnes spadá pod společnost VAG GmbH z německého Mannheimu. Německému vedení je ještě nadřazená americká firma Rexnord.

„Vedení v Německu rozhodlo o zvýšení platů o tři procenta, naše vedení nabídlo po třetím kole jednání šest procent. My jsme dohodli přepočet, sice navýšení řešíme v procentech, ale přepočítali jsme je na plošné. Nabídka nárůstu o šest procent je 1800 korun,“ uvedl Potužník.

Takovou nabídku odmítli, s tím, že požadují nárůst alespoň na deset procent, tedy tři tisíce korun. Ve prospěch pracovníků hrála i personální situace. Firma stále nabírá nové zaměstnance, jenže ti stávající odchází. I proto, že jiné firmy v regionu a pár kilometrů za slovenskou hranicí mají rovněž nouzi o pracovníky a umí nabídnout lepší podmínky.

Pracovníci hodonínské armaturky protestovali za zvýšení mezd.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Cílem snahy odborů při vyjednávání o kolektivní smlouvě bylo, aby si lidé ve výrobě vydělali místo dnešních zhruba pětadvaceti alespoň osmadvacet tisíc korun. „V té částce je zahrnuta i jistá míra přesčasů,“ dodal Potužník.

„Nejsou to tři tisíce, ale je to dolní hranice zvýšení mezd, na kterou jsme ochotni přistoupit. Pokud bychom to přepočítali na základní tarify, zvednou se o dvanáct procent,“ řekl odborář.