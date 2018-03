Společnost mimo jiné tvrdí, že krok žádným způsobem neovlivní její průzkumná práva. Licenci firmě Geomet, která je dceřinou firmou EMH, vydalo ministerstvo životního prostředí už v roce 2010. Lithium se využívá hlavně jako surovina pro výrobu baterií do elektromobilů či elektroniky, jako jsou mobilní telefony a notebooky. V posledních letech cena lithia rychle rostla, aktuální studie ale počítá s obratem trendu.

„Všechna práva společnosti jsou odvozena ze současného českého právního řádu, zejména z geologického a těžebního zákona, a nikoli z memoranda. Jakékoli ukončení memoranda žádným způsobem neovlivní průzkumná práva společnosti či to, že vlastní povolení k průzkumu. Společnost pokračuje v projektu probíhajícími metalurgickými testy, diskusemi se zájemci o odběr lithia a přípravami na zkušební těžbu," uvedla v prohlášení EMH.

Podle Státní báňské správy má Geomet díky prováděnému průzkumu možnost získat přednostní právo těžby v daném území. Dokud ale není rozhodnuto o dobývacím prostoru, nemá toto právo stále jisté a do hry by tak mohl vstoupit i další hráč.

Lithium láká i miliardáře Janečka



„Geomet je zřejmě ve fázi vyhodnocování geologických prací, nemáme od nich zatím žádost o stanovení dobývacího prostoru, a logicky tedy ani žádost o povolení k hornické činnosti,” řekl Novinkám mluvčí báňské správy Bohuslav Machek.

V oblasti Cínovce těží lithium povrchově firma Cínovecká deponie. Jde o výrazně menší ložisko v tzv. odkalištích, které zůstaly po dřívější těžbě cínu a wolframu. Cínovecká deponie ze skupiny RSJ miliardáře Karla Janečka má již vyřízena všechna potřebná povolení.

„V současnosti probíhají projekční a inženýringové práce. Zahájení těžby je reálné v horizontu několika málo let. Kromě času nutného na výstavbu zpracovatelské linky a celého areálu však termín závisí také na dalších okolnostech - především doufáme, že v ČR vznikne řetězec na zpracování lithia, který vytěženou surovinu využije,“ řekl Novinkám mluvčí Cínovecké deponie Martin Frýdl.

Předvolební téma



Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Memorandum krátce před loňskými volbami s EMH podepsal tehdejší ministr Jiří Havlíček (ČSSD). Dokument se stal terčem kritiky zejména hnutí ANO a komunistů. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslný a neplatný. Podle něj by lithium měla těžit státní firma Diamo.

Banka Morgan Stanley tento týden ve své studii uvedla, že ceny lithia do tří let klesnou o 45 procent kvůli rostoucí produkci Chile. Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka by se těžba lithia v Česku ale i tak vyplatila.