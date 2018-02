Dávno před konečným soudním verdiktem, po roztržce s vedením české firmy, které jej 11 měsíců nechalo doma „vyhladovět“ na základní mzdě, loni v říjnu od firmy odešel.

Šofér kamiónu Jiří Gabrhel ze Strmilova na Jindřichohradecku jezdil do Německa pro rakouskou firmu s pobočkou v ČR. Tam ho v polovině roku 2015 zastavila policejní hlídka. Kromě běžné kontroly dostal i leták o tom, že pokud jezdí v Německu, má nárok na místní mzdu. V letáku bylo i číslo, na koho se v případě potřeby obrátit.

„S tím jsem jezdil asi rok a rozmýšlel jsem si to,“ vypráví Gabrhel. „Pak jsem se teprve rozhodl a zavolal do Německa na číslo z letáku. Paní Stanislava Rupp z poradenské služby pro zaměstnance ze střední a východní Evropy, mi potvrdila, že na peníze podle německých zákonů skutečně nárok mám, i když mi je můj zaměstnavatel nechce přiznat. Současně po mně chtěla doložit řadu údajů. Například kdy jsem začal pracovat, kdy jsem zastavil a začal skládat nebo nakládat, kdy jsem měl pauzu. Tak jsem je začal ve svém diáři evidovat,“ vysvětlil.

Minimální mzda je v Německu čtyřikrát vyšší



„Současně po mně chtěli i údaje z tachografu. Například jsem musel zastavit po přejetí hranice a ukončit výkon práce v Česku. Pak zahájit novou činnost, aby přesně věděli, v kolik hodin jsem začal pracovat v Německu. Data jsem střádal zhruba půl roku. Pak mi doporučili, abych to hned podal, protože čím víc peněz po nich budu požadovat, tím větší budou problémy. A byla to pravda, táhlo se to potom asi rok a půl a nakonec mi německý soud přiřkl doplatek přes čtvrt miliónu korun,“ uvedl.

Minimální mzda v Německu je po přepočtu na koruny zhruba čtyřikrát vyšší, než je minimální hodinová mzda v Česku. Ta se od letošního ledna zvýšila na 73,20 koruny. Šoféři v Německu přitom mají nárok na mzdu, nejen když řídí, ale i když nakládají, vykládají nebo dodržují bezpečnostní přestávku.

Gabrhel vysvětluje i to, proč jej nakonec vyplatila Deutsche Post, a ne jeho zaměstnavatel. V německém zákoníku práce je dodatek: pokud nechce zaměstnavatel doplatit německou minimální mzdu, přejde povinnost na příjemce zásilky v Německu.

S kamiónem jezdí dál i do zahraničí, ale pro jinou firmu. O doplatcích za jízdy v cizině ale už neuvažuje.