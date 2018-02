„Pokud by tyto státy začaly masově pokutovat české řidiče za to, že při jízdách do zahraničí mají nižší plat, než činí tamější minimální mzda, mohla by řada dopravců zkrachovat,“ upozornil Právo mluvčí Česmadu Bohemia Martin Felix.

Soudní dvůr Evropské unie přitom stále rozhoduje, jestli zákony o minimální mzdě pro zahraniční řidiče, které kromě Německa a Francie přijalo i Rakousko, nejsou v rozporu s evropským právem. Evropská komise kvůli tomu zahájila řízení už bezmála před třemi lety.

Zatímco v Německu je hodinová minimální mzda v přepočtu okolo 240 korun, v ČR je to 73,20 koruny. „Čeští řidiči při jízdách do ciziny pobírají sice poměrně vysoké diety, které tento rozdíl podstatně snižují, tuto vícesložkovost jejich mzdy ovšem německé předpisy nezohledňují,“ poznamenal Felix.

Ještě větším problémem než samotná mzda je podle Česmadu byrokracie, která toto opatření provází. Aby bylo řidiče možné vybavit všemi požadovanými dokumenty a spočítat, kolik kde by měl při průjezdu západními státy konkrétně pobírat, musely by dopravní firmy zaměstnat speciálně vyškolené pracovníky, jež by tuto byrokracii měli na starost. To by ovšem ve firmách zvedlo mzdové náklady a zejména menší dopravce by to zatížilo přes únosnou mez.

České firmy totiž raději jezdí na vnitrostátních trasách, než by riskovaly pokuty v zahraničí

Předpisy se navzdory řízení ze strany Evropské komise nezměnily. „Německá policie však pokuty za jejich porušení uděluje sporadicky. Tato pokuta zpravidla činí 135 eur (podle aktuálního kurzu 3420 Kč), udělena ale dosud byla jen několika českým řidičům,“ sdělil Právu Felix.

Výjimečná je tedy zatím kauza řidiče Jiřího Gabrhela, kterému německý soud přiřkl za roční jízdy pro Deutsche Post doplatek přes čtvrt miliónu korun. Tuto sumu přitom musela zaplatit německá pošta, protože rakouská firma tohoto řidiče s pobočkou v Čechách, u které byl zaměstnán, to odmítla. Na dotaz, jestli by verdikt německého soudu mohl být precedens i pro další případy, odpověděl Felix: „Nemyslím, vždyť každý případ je jiný, zpravidla velmi složitý k řešení.“

Bez ohledu na tuto kauzu je už nyní v ČR zaznamenáván pokles mezinárodní kamiónové přepravy. České firmy totiž raději jezdí na vnitrostátních trasách, než by riskovaly pokuty v zahraničí.

„Opatření mající omezit levnější konkurenci se tak vrací do země svého vzniku. Budou-li bohatší státy nadále od těch chudších chtít pod záminkou péče o sociální spravedlnost, aby zvedly cenu práce na jejich úroveň, budou si ji muset zaplatit,“ prohlásil mluvčí Česmadu.