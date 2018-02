Co by nemělo chybět v nové legislativě?



Aleš Rod (Centrum ekonomických a tržních analýz): „Ideální legislativa je z mého pohledu ‚dvoustupňová‘ podle estonského modelu. Vedle standardních taxi, kterým by měla ponechat stávající privilegia jako rychlé pruhy nebo možnost nabírat zákazníky na znamení a navíc významně ulevit v procesu získání potřebných oprávnění – mám na mysli hlavně místopis, obsluhu taxametru, ale i daňové aspekty –, bych uvítal existenci druhé úrovně na bázi platforem jako Uber nebo Taxify, do které by byl vstup podmíněn živností volnou a stanovením minimálních požadavků na to, jak budou platformy fungovat.

Pokud to bude nezbytně nutné, bavme se klidně o vlastnictví automobilu, pojištění za škody, limitech ekonomické aktivity, ale nechme lidem svobodu ekonomicky fungovat. A hlavně si nemysleme, že zákaz vše vyřeší za nás. Doba se změnila, a proto se musí změnit i přístup regulace k jednotlivým odvětvím. Nechme možnost se rozhodnout, jakou službu chtějí využívat.“

Ondřej Krátký (Liftago): „Rozhodně by neměla chybět odpovědnost platforem či zprostředkovatelů. To srovná podmínky na trhu a umožní efektivní a odpovědnou modernizaci. Modernizace v oblasti cenotvorby, taxametrů a požadavků na dopravce už bude jen prostředkem, jak snížit dopravcům náklady a zajistit větší dostupnost a kvalitu služeb zákazníkům. Nicméně, je potřeba říci, že už dnes zákon aplikacím nebrání.”

Robert Faltýnek (Modrý anděl): „Nejdůležitější je, aby byla nová legislativa vymahatelná a podmínky pro všechny hráče rovné a aby stát právo vymáhal. Pak už si trh vybere sám, kdo přežije a kdo ne.

Nová legislativa by měla primárně zajistit jasnou odpovědnost daného úřadu za to, jak fungují přepravní služby, a také by mu měla poskytnout nástroj pro vymáhání zákona.

Nerovné podmínky na trhu a špatné renomé taxislužby tu nejsou kvůli nastavení pravidel, ale kvůli tomu, že se tato pravidla nedodržují, a to dlouhodobě, protože úřady zákon nevymáhají a umožňují, aby řidiči, kteří nejezdí pro žádný dispečink a zodpovídají se pouze státu, dělali taxi ostudu.

Vozit lidi stovky hodin měsíčně po Praze by však neměl každý, to by bylo nebezpečné. Vyžadovat zkoušku z místopisu je potřeba.”