Silničáři zavřeli podpíraný most u Černé Hory. Musí ho strhnout

Ani do začátku jara nevydržel most u Černé Hory na silnici 1/43 z Brna na Svitavy. Silničáři stavbu, která je v dezolátním stavu a po níž jezdí už několik měsíců doprava jen jedním pruhem, v pondělí museli zcela uzavřít. Mohly za to jak rozmary počasí, tak neukázněnost řidičů těžkých kamiónů, kteří nerespektovali dopravní značky a na most vjížděli rychle.