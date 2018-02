Investovaná částka byla podle fondu určena na základě ohodnocení majetku Radovana Vítka před rokem 2011 ve výši zhruba 7,5 miliardy korun. Tato suma byla formálně navýšena o částky odpovídající předcházejícím investicím do několika společných projektů až na konečnou – údajně oběma stranami odsouhlasenou – sumu 8,8 miliardy korun.

„Skupina Investhold poté prostřednictvím investice ve stejné výši 8,8 miliardy tuto hodnotu zdvojnásobila, za což získala kontrolu nad 50 % celé skupiny CPI, jakož i nad polovinou zbývajícího majetku Radovana Vítka mimo tuto strukturu,“ uvedl mluvčí Investholdu Jiří Reichl.

Polovina akcií CPI pak podle něj byla složena do úschovy advokátní kanceláře a zároveň byla uzavřena smlouva o převodu akcií, která umožňovala skupině Investhold aktivovat jejich převod na určenou vlastní společnost oproti započtení pohledávky ve výši předchozí investice. Radovan Vítek tak i nadále mohl vystupovat jako jediný akcionář. Rozhodování ve všech společnostech ze skupiny CPI však podléhalo společné kontrole obou partnerů. Formálním prostředníkem mezi fondem a Vítkem měla být jeho matka Milada Malá.

Tento stav byl po roce 2012 postupně upravován zejména s ohledem na ovládnutí realitních společností ORCO Vítkem. Počátkem roku 2016 došlo podle fondu mezi zástupci Investhold a Vítkem k uzavření dohod, které měly vést k přeměně pozice Investholdu v pozici čistě věřitelskou a zároveň ke smírnému ukončení partnerství v CPI, které se začalo psát v době před deseti lety.

„Poté, co pan Vítek přes řadu urgencí a pro nás zcela nepochopitelně v uplynulých dvou letech neučinil nic, co by vedlo k naplnění těchto dohod, přistoupili naši právní zástupci k vymáhání formálních nároků vyplývajících z platných smluv,“ dodal Reichl.

Chtějí se přiživit na našem úspěchu, brání se CPI



Investhold se sídlem na Marshallových ostrovech počátkem února oznámil, že podal u Městského soudu v Brně žalobu na Miladu Malou. Žádá soud o určení nároku za půjčku peněz a uvádí, že v krajním případě by pokuty mohly překročit až 30 miliard korun, což by byla v Česku rekordní částka požadovaná jako odškodné. Mluvčí soudu přijetí žaloby potvrdila.

Podle mluvčího Jana Buriana CPI žádné peníze nedluží a bude se bránit všemi prostředky. „Skupina CPI nedluží společnosti Investhold žádné peníze, není podle informací skupiny akcionářem CPI ani ji nijak neovládá. Investhold se snaží přiživit na jejím obchodním úspěchu z posledních let a případně získat neoprávněný prospěch,” uvedl již dříve Burian.

Za skupinou Investhold podle něj stojí kontroverzní podnikatelé Marek Čmejla a Jiří Diviš, kteří byli ve skupině odsouzených ve Švýcarsku za podvod či praní špinavých peněz v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti.

Právní zástupce Malé Tomáš Rybář taktéž sdělil, že ani ona nemá žádné závazky vůči Investholdu a bude se bránit. „Milada Malá se proto velmi důrazně ohrazuje proti zcela absurdnímu nároku na zaplacení částky ve výši 30 miliard korun, který se vůči ní pokouší uplatňovat. Pohledávka prokazatelně neexistuje,” uvedl dříve Rybář.

Majetek za 170 miliard



CPI je přední realitní skupinou ve střední Evropě. Existuje od roku 1991, investuje do nemovitostí a spravuje je v oblasti maloobchodu, bydlení, hotelového ubytování, kanceláří, průmyslových areálů, logistických center. Působí také v biozemědělství. Spravovaný majetek dosahuje podle informací na webových stránkách skupiny zhruba 170 miliard korun.

Vlastníkem CPI je však Vítek teprve od ledna 2011, předtím byla oficiální majitelkou firmy právě jeho matka. Proč tomu tak bylo, není zcela jasné. Média podle agentury ČTK jako důvod nejčastěji zmiňovala Vítkův rozvod s manželkou Evou, jejíž nároky vystoupaly na několik miliard korun.