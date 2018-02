„Podle posledních dat ČNB ke konci roku 2015 činil celkový objem přímých zahraničních investic v Česku přes 2 895 miliard korun. Naprostou většinu (89 procent, tj. 2 586 miliard korun) činily investice z EU, z toho zdaleka nejvíce tvořily investice z Nizozemska, s odstupem pak investice z Rakouska, Německa a Lucemburska,“ uvedl s tím, že růst zahraničních investic do Česka stále pokračuje a čísla jsou už tedy pravděpodobně vyšší.

„V případě, že by byť jen část zemí zvážila, že u nás například budou dále reinvestovat svůj zisk v nižší míře než dosud, byla by to pro Českou republiku veliká rána. Samozřejmě jsou jednotlivé přímé zahraniční investice vázány specifickými podmínkami, pokud sem přišly na základě pobídek,“ zdůraznil.

„Veliká část investorů je v České republice právě díky tomu, že jsme členy EU a máme přístup k jednotnému trhu a shodnou legislativu. Jsme ekonomicky i politicky stabilní země a díky naší výhodné pozici ve středu Evropy sloužíme investorům jako vstupní místo na ostatní trhy EU,“ dodal Diro.

Předvídatelnost prostředí je zásadní

Debatu o zahraničních investicích v Česku a jejich návaznosti na členství v EU minulý týden otevřel Radek Špičar ze Svazu průmyslu a dopravy. Podle něj se na svaz s obavami z možného odchodu z EU obrátili japonští investoři. [celá zpráva]

Jak sdělila Novinkám mluvčí svazu Eva Veličková, investoři ze zkratkovitých zpráv o jednáních sněmovních stran o možnosti obecného referenda usoudili, že nová vláda zvažuje iniciovat hlasování o odchodu z EU. Zástupci svazu podle ní investory uklidnili, že se o ničem takovém nejedná. „Pro obchod je klíčové naše zakotvení v EU a NATO,“ dodala.

„Pro investory je zásadní předvídatelnost podnikatelského prostředí a jeho stabilita v zemi, kde investují. Investor myslí na řadu let dopředu, potřebuje plánovat a počítat návratnost svých investic,“ popsal Diro.

Vystoupením z EU by tato výhoda podle Dira padla. „Česká republika by si musela vyjednat nové obchodní dohody se svými partnery a nelze očekávat, že by k nám tito partneři byli vstřícní,“ doplnil Diro s tím, že investoři nemají k Česku žádnou citovou vazbu a mohli by se přesunout na Slovensko.