Finanční správa respektuje rozsudek kritizující její postupy. Nehodlá je ale měnit

Finanční správa (FS) respektuje rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), který se zastal firmy Vyrtych, jíž FS nepřiznala nárok na odpočet DPH kvůli údajnému zapojení do podvodného řetězce. Pro Novinky to uvedla mluvčí Generální finančního ředitelství Kateřina Vaidišová. Nesouhlasí však s tím, že by FS jednala svévolně, nebo že by v jiných případech jednala v rozporu s rozsudkem NSS.