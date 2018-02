„Ministerstvo průběžně analyzuje možnost implementace nové koncepce přímého prodeje státních dluhopisů občanům, která by umožnila jejich pravidelnější dostupnost v průběhu kalendářního roku a nákladově by se přiblížila podmínkám emisí ostatních státních dluhopisů,“ sdělil Právu Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Dodal, že o zahájení přímého prodeje státních dluhopisů lidem prozatím nebylo rozhodnuto. Projekt by však podle jeho slov mohl být spuštěn nejprve do pilotního provozu. „Testovací prodeje by byly realizovány zejména prostřednictvím elektronické distribuční platformy provozované od listopadu 2013,“ doplnil Vintrlík.

Podle jeho slov však nemají být dluhopisy pro občany významnou složkou krytí potřeby státního financování.

Výhodné pro stát i pro lidi



Stát využíval dluhopisy zejména za éry ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), ty od roku 2012 posílily státní pokladnu o miliardy korun.

Důvod, proč stát vydává dluhopisy, je stejný, jako když dluhopisy emituje jakákoli firma, která potřebuje finanční hotovost za příznivějších podmínek, než kdyby si půjčovala někde jinde.

„Dluhopisy jsou jednou z možností rozšíření forem financování státu,“ řekl Právu hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda, podle něhož ale bude také záležet na tom, „zda občané budou mít zájem půjčovat státu, na což by měly vliv i konkrétní podmínky emisí“.

Nabídka státních dluhopisů, i když nejsou úročeny žádnou závratnou sumou, je pro občany a další instituce zajímavá proto, že stát skutečně garantuje slíbený výnos. Jedná se prakticky o nejbezpečnější uložení peněz.

Stát zase získá rychlé a levné peníze, které mu umožní v budoucnu vydělat více, než si půjčil i se započítanými úroky. „Finanční instituce, které půjčují státu, ale na rozdíl od běžných občanů více dbají na následné hospodaření státu, tedy na to, zda si s penězi počíná hospodárně a efektivně,“ poznamenal Kovanda.

Do spořicích státních dluhopisů je většinou možné investovat libovolnou částku. V minulých emisích bylo možné pořídit si alespoň 1000 spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1000 Kč (jeden spořicí státní dluhopis má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Liší se splatností i úročením



Investované finanční prostředky bylo možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace. Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, hradí se pouze cena pořizovaných dluhopisů.

Stát většinou vydává několik typů dluhopisů s různou dobou splatnosti a různou mírou úročení. Ta bývá obvykle o něco vyšší než v komerčních bankách.

Mezi nejčastěji vydávané dluhopisy v minulosti patřil diskontovaný spořicí státní dluhopis se splatností až dva roky, prémiový se splatností tři roky, kupónový spořicí státní dluhopis se splatností pět až šest let či reinvestiční spořicí státní dluhopis opět až se šestiletou dobou splatnosti.

Státní dluhopisy si mohl podle dosavadní praxe zakoupit občan České republiky, ale i cizinci. Dále pak občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zahraniční neziskové společnosti, kraje, města a veřejné vysoké školy.