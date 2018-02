Odchod ČR z EU není na pořadu dne, nicméně některé strany hrají na notu vzdoru proti nepopulární byrokracii Bruselu, chtěly by referendum o EU, jako bylo v Británii. Co by pro českou ekonomiku opuštění EU znamenalo? Zchudli by Češi, pocítili by to například na platech?

Pro podnikatele i pro investory je zásadní předvídatelnost podnikatelského prostředí a jeho stabilita. To v podmínkách byť jen reálně hrozící možnosti opuštění EU není možné. Czexit je krok do neznáma, do právní, politické i ekonomické nejistoty.

Dopady na českou ekonomiku – a tím i na české občany – by byly jednoznačně negativní. Zejména v posledních letech, kdy jsme si zvykli na solidní růst platů a minimální nezaměstnanost, by nás opět čekala tvrdá realita propouštění a krachů firem. A to nejen na několik krizových let, ale možná i celé desetiletí.

Rozdíl mezi ostrovní Británii a středoevropským Českem je zřejmý, přesto lze vypíchnout například rozdílnou situaci ohledně zahraničního obchodu?

Česká republika je na rozdíl od Velké Británie malou otevřenou ekonomikou ve středu Evropy. Jsme závislí na exportu do EU, především do Německa.

ČR navíc nemá ani zdaleka tak silnou pozici jako Velká Británie, která je čistým plátcem do rozpočtu EU, což bychom silně pocítili nejen při potenciální renegociaci (novém vyjednávání) obchodních smluv.

Lze najít nějaký teoreticky pozitivní dopad?

Pozitivní dopady by odchod mohl mít, nikoliv však pro ČR či pro EU, ale například pro některé východní země. Ty by mohly vidět v odchodu ČR z EU politickou i ekonomickou příležitost.

Jak vidíte výhled ekonomiky Británie, kde lidé odchod z EU odhlasovali? Dopadne to negativně na jejich ekonomiku? Nebo čekáte, že nakonec brexit přeci jen nebude?

Je to již rok a půl od chvíle, co Velká Británie odhlasovala svoje opuštění EU, a stále není konkrétní představa o základních parametrech jejich budoucího fungování. Existují různé studie o dopadech brexitu na ekonomiku Spojeného království, ale výrazně se liší. Obecně panuje názor, že dopady odhadovat nelze, nicméně existence negativních dopadů je velmi reálná.