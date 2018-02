Pasažéři cestující z Amsterodamu do Londýna budou muset přestupovat v Bruselu kvůli pasovým kontrolám. Společnost Eurostar ujišťuje, že spojení přes Brusel je pouze dočasné opatření, než se britská a nizozemská vláda dohodnou na pasových kontrolách při odjezdu z Nizozemska. To by mělo být do konce roku 2019.

Firma nabídne dva denní spoje v 08:31 a v 17:31. Cena jednosměrného lístku bude začínat na 35 librách (zhruba 1000 Kč). Nová služba mimo jiné zkrátí i cestu mezi Londýnem a Bruselem, a to o 17 minut na jednu hodinu a 48 minut.

Mezi Londýnem a Amsterodamem se letecky každoročně přepraví více než čtyři miliony pasažérů. Potenciální trh je tak stejně velký jako v době, když se v roce 1994 otevřelo železniční spojení mezi Londýnem a Paříží. Tento trh se od té doby více než zdvojnásobil, uvedla BBC.