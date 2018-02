Celkové náklady letošního podniku se očekávají ve výši 13 miliard dolarů (268 miliard korun). Ve vítězné nabídce přitom pořadatelé počítali s náklady pohybujícími se mezi 3,5 až 9,5 miliardami dolarů (72 až 196 miliard korun).

I v minulosti se často významně lišil původní rozpočet události od skutečných nákladů. Výrazně se to projevilo na olympiádě v ruském Soči před čtyřmi lety. Původně měla stát 10,3 miliard dolarů (213 miliard korun), ale náklady nakonec překročily částku 51 miliard (bilión korun).

Náklady na pořádání olympiády v letech 2006 - 2016.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pořadatelství olympijských zemí navíc často končí ekonomickými problémy. Například Montreal se kvůli olympiádě v roce 1976 tak zadlužil, že dluhy splácel ještě 30 let, připomnělo NPR. Olympijský stadión byl v loni létě přeměněn na centrum pro žadatele o azyl, kteří se uchýlili do Kanady poté, co jim v USA hrozila deportace.

Náklady na pořádání olympiády v letech 1996 - 2004.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Letní olympiáda v Athénách v roce 2014, která stála 16 miliard dolarů (330 miliard korun) místo předpokládaných tří miliard (62 miliard korun), významně přispěla k zadlužení Řecka, jež stálo u zrodu dluhové krize eurozóny. Nové stadióny od té doby chátrají a nenašly další využití.

Výjimečné byly olympijské hry v roce 1984 v americkém Los Angeles. Jednak je bojkotovaly země tehdejšího východního bloku, jednak skončily ve finančním přebytku 225 miliónů dolarů. Podle listu Los Angeles Times tyto prostředky poslední tři desetiletí sloužily na podporu mládežnického sportu a také se z nich financovala americká účast na dalších olympiádách.