Mezi nejrizikovější teritoria, do kterých státní EGAP může pojišťovat vývoz, patří země zařazené OECD do kategorií 6 a 7. Z těchto zemí české firmy vyvážejí například na Kubu, kam mířily potraviny či náhradní díly do strojních zařízení, dále na Ukrajinu nebo do Laosu. Tam EGAP podpořil modernizaci a rozšíření vojenské nemocnice. Objem pojištěného exportu na Kubu meziročně vzrostl o 70 procent, na Ukrajinu téměř o polovinu.

„Jednou z hlavních rolí EGAP je podporovat české firmy v zemích, které jsou pro komerční pojišťovny příliš rizikové. To je důvod, proč se v takovýchto případech obracejí vývozci na nás. A pokud dostaneme na stůl projekt, který má smysl, tak jej rádi pojistíme,” uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka. Za posledních deset let podpořila státní pojišťovna export do rizikových zemí dohromady za 74 miliard korun.

Vývoz celkově láme rekordy



Také údaje České exportní banky (ČEB) z minulého týdne naznačily, že malým a středním českým vývozcům se v poslední době víc daří nalézat nové exportní trhy. Ještě v roce 2013 mířilo téměř 40 procent vývozu podpořeného bankou do Ruska. V posledních třech letech se pořadí zemí na žebříčku změnilo. Po prvním Slovensku následují Indonésie, Ázerbájdžán, USA, Irák, Rusko, Brazílie, Kuba, Mauritius a Ostrov Man.

Export tuzemských firem byl loni rekordní, meziročně se zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 biliónu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží víc.

EGAP uzavřela loni pojistné obchody za 42,8 miliardy Kč, meziročně o třetinu víc. EGAP tak podpořil český export do 33 zemí světa. Stát ve společnosti vykonává vlastnická práva prostřednictvím ministerstev financí, průmyslu, zemědělství a zahraničí.