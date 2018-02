V Praze svoji první prodejnu bez personálu otevřel internetový obchod Alza.cz, v Seattlu jeho americký souputník a gigant Amazon. Jeho patentovaná technologie dokonce rozpozná tvář jednotlivého zákazníka, takže systém ví, kde, co a kolik si toho z regálu vzal.

„Hned u vstupních dveří si připadáte, jako byste vstupovali do metra. Řada elektronických turniketů dovolí vstup jen lidem s aplikací v chytrém telefonu,“ popsal supermarket v Seattlu deník New York Times (NYT).

Veškeré dění a pohyb zboží tam snímají stovky kamer a senzorů. Uvnitř nejsou žádné nákupní vozíky či košíky. Zákazníci si vkládají zboží přímo do nákupních tašek. Pokaždé, když si lidé vezmou z regálu zboží, je produkt automaticky zařazen do nákupního koše na osobním on-line účtu.

Stroje musí někdo obsluhovat, servisovat, programovat a podobně. Potřebujete tak čím dál kvalifikovanější údržbáře, elektrotechniky a kybernetiky Jan Moudřík, Alza.cz

Když zboží vrátí, Amazon položku z virtuálního koše zase vyjme. Nakupující při odchodu procházejí znovu turnikety, aniž by museli vytahovat platební kartu. Z jejich účtu u Amazonu se automaticky strhne částka za zboží, s nímž vyšli ze dveří.

Kam se podějí prodavačky

Říkají tomu obchody budoucnosti, které skoncují s frontami u pokladen, se zdržováním se při placení, a vůbec umožní zákazníkovi co možná největší komfort při nakupování.

Taková automatizace ale vzbuzuje i otazníky. Tak například, co bude s milióny prodavačů a prodavaček, když už nebudou potřební? Přijdou o práci? Amazon tvrdí, že nová technologie jen promění náplň práce a zaměstnanci budou častěji doplňovat regály, pomáhat zákazníkům vyhledat zboží nebo řešit případné technické problémy.

To je sice podle ekonomky Ilony Švihlíkové pravděpodobné, ovšem otázka je, jestli půjde o plnohodnotné úvazky, které by byly dostatečně platově ohodnocené. „Ta otázka možná ani nestojí tak ostře v linii zaměstnanost, nebo nezaměstnanost. Činnost prodavače či prodavačky má několik podob, je to řada úkonů, a některé z nich se vyplatí automatizovat a některé ne,“ řekla Právu Švihlíková.

Obavy, že by se lidská síla mohla stát nadbytečnou, odráží Alza.cz argumentem o kvalifikaci. „Stroje musí někdo obsluhovat, servisovat, programovat a podobně. Potřebujete tak čím dál kvalifikovanější údržbáře, elektrotechniky a kybernetiky, ale rozhodně jich nepotřebujete méně než v současnosti,“ uvedl pro Právo Jan Moudřík, ředitel expanze a facility Alza.cz.

Prodejna budoucnosti Alza.cz

FOTO: archív prodejce

Společnost je s provozem prodejny, která je k dispozici nonstop, takže si v ní třeba na svátek o půlnoci přes vestavěný počítač sami zboží objednáte a následně si ho také sami odeberete z úložné schránky, spokojená. A dodává, že si ji chválí i zákazníci.

Technologie se rozvíjejí závratným tempem

Alza.cz už plánuje otevření dalších obchodů. Zatím není jasné, jestli nové otevře také Amazon. Spekuluje se i o tom, že by firma mohla svůj systém prodávat jiným.

Amazon v tom není sám. První automatizovanou samoobslužnou prodejnu na ploše 4000 metrů čtverečních otevřela zkraje roku v čínském Jen-tchaji také firma JD.com. A chystá expanzi, protože její rival Alibaba otevřel už 25 takových supermarketů v sedmi čínských městech. Ještě letos jich údajně plánuje v Pekingu zprovoznit dalších 30.

Lidé nakupují v obchodě Amazon bez pokladen v Seattlu

FOTO: Jeffrey Dastin, Reuters

Technologie se rozvíjejí závratným tempem a proměňují celá odvětví. Takže ani nepřekvapí předpovědi, podle nichž se do budoucna běžně dočkáme nabídky rychlého dodání zboží. Žádné čekání v řádu dní, Amazon v Americe mluví o dodání do půl hodiny s pomocí dronu.

Na světě jsou už i aplikace, které za vás do kuchyně objednají čaj nebo těstoviny, jakmile vám začnou docházet. Jiná služba v telefonu vám nabídne nejbližší obchod, kde mají zboží, které marně sháníte ve vaší prodejně.

Americká oděvní firma Bonobos spadající pod Walmart zase nemá ve svých prodejnách nic na skladě, jen výstavní kousky. Ty si můžete vyzkoušet, a když se vám zalíbí, zaplatíte je, ale s sebou si je neodnesete. Doručí vám je domů ze skladu na jiné adrese.

Budeme nakupovat v 3D?



Hudbou budoucnosti mají být též obchody nabízející nádavkem různá rozptýlení a tematické programy, možná ve spolupráci s dalšími prodejci.

Ale nakonec vás může omrzet i vyrážet kvůli tomu ven. V tom případě přijde vhod nákup přes internet. Avšak nepředstavujte si běžný e-shop, půjde o virtuální návštěvu obchodu s pomocí 3D technologie.

Jen zloději to mají mít těžší. Reportér NYT zkoušel tajně z prodejny v Seattlu vynést balení limonád. Venku ale stejně zjistil, že systém neoklamal a položka mu byla naúčtována.