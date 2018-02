„Cena WTI se vyhoupne nad 80 dolarů. Bude i nadále stoupat kvůli pokračujícímu růstu světové ekonomiky a nečekaně vysoké poptávce z rozvojových zemí,“ zní prognóza Byrona Wiena z americké investiční firmy Blackstone. WTI je zkratka pro West Texas Intermediate. Cena tohoto druhu americké ropy, která se nyní pohybuje nad 60 dolary, slouží jako měřítko pro výkyvy cen v americké ropné branži.

V Evropě hraje roli měřítka zase ropa Brent. Podle Wiena „poroste poptávka rychleji než nabídka, protože lidé podceňují rostoucí střední třídu rozvojového světa a jejich výslednou poptávku“.

Čekání na krize

To banka Citigroup čerpá naději na růst cen spíše ze „správné kombinace geopolitických krizí“, což by mohlo „posunout ceny suroviny na 70 až 80 dolarů“. „S dodávkami, které jsou už teď napjaté, může každý nečekaný náraz způsobit prudký růst cen,“ soudí banka podle webu forexlive.com.

Přinejmenším dva takové nárazy jsou na obzoru. Menší mohou podle webu marketwatch.com způsobit otřesy v ekonomicky churavějící Venezuele. „Pokud by došlo k úplnému zastavení venezuelského ropného vývozu, zvýší OPEC těžbu, aby to vyrovnal, to však bude trvat měsíc nebo více, takže dojde k cenovému skoku do doby, než se na trhu objeví jiné dodávky,“ popsal rizika spojená s vývojem v nestabilní jihoamerické zemi John Williams z firmy WTRG Energy.

Daleko větší dopad může mít zrušení jaderné dohody s Íránem, čímž nyní hrozí Trumpovy Spojené státy. Ceny této suroviny by pak mohly začít prudce kolísat kvůli obavám o bezpečnost a stabilitu dodávek na světový trh. To však mohou USA do jisté míry opět ovlivnit. Ne že by snad chtěly srážet cenu. Americká těžba je na vyšších cenách závislá, protože v ní hraje rostoucí roli ekologicky sporné frakování, tj. těžba z roponosných břidlic.

Ztratí Rusko vedení?

Jelikož ale ceny stoupají, očekávají experti i velký růst americké těžby. IEA mluví dokonce o „explozivním růstu“ americké těžby v tomto roce. Podobně to vidí i analytici americké investiční banky Goldman Sachs či ropný kartel OPEC, jehož členské země stojí za více než třetinou světové těžby ropy.

IEA má i číslo: denní těžba v zemích mimo OPEC, k nimž patří kromě USA třeba i Rusko, by měla letos vzrůst o 1,7 miliónu barelů denně. To je asi tolik, o kolik OPEC a spolupracující země včetně Ruska snížily těžbu s cílem znovu nastartovat růst cen, které spadly v minulých dvou letech až na 27 dolarů za barel. Abhishek G. Deshpande, analytik banky JP Morgan, dokonce čeká, že denní těžba vzroste z dnešních 98,6 miliónu barelů na 101,1 miliónu koncem roku, což je růst o 2,5 miliónu barelů denně.

Přitom už nyní se trhy otřásají kvůli údajům o rostoucím počtu využívaných ropných studní v USA. Čím více jich bude, tím vyšší může být i americká těžba. Zatím je na úrovni Saúdské Arábie. Americká vláda však podle agentury Reuters očekává, že během příštího roku se vyrovná i těžbě Ruska, zatím vůbec největšího dodavatele ropy.

Ve hře je též slabý dolar

A růst těžby se nemusí omezit jen na USA. „Američtí producenti nakonec zareagují na stabilní vyšší ceny novými vrty. Navíc současné cenové hladiny pravděpodobně povzbudí vrty i jinde ve světě, protože těžaři se pokusí využít ekonomických výhod,“ soudí podle listu The Daily Telegraph Michael Cohen z banky Barclays.

Protože ropa se účtuje v dolarech (přesněji v petrodolarech), budou sice ostatní země dostávat více peněz za prodej suroviny, ale kvůli poklesu jejich hodnoty na tom nevydělají. Zato američtí těžaři neztratí: zásobují hlavně domácí trh: jen šestina jejich produkce jde do světa. Uvnitř USA se síla dolaru nezmění, takže náklady na těžbu nevzrostou a zisky těžařů neklesnou.