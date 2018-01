Německé automobilky testovaly emise na opicích, píšou New York Times

Německé automobilky Volkswagen, Daimler a BMW financovaly testování škodlivosti emisí naftových vozů na opicích. Uvedl to list The New York Times s odvoláním na soudní a vládní dokumenty. V roce 2014 podle deníku vědci v americkém městě Albuquerque umístili deset opic do vzduchotěsných komor a nechali je čtyři hodiny dýchat zplodiny z naftového vozu Volkswagen Beetle.