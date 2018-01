„Platby nebyly jen snížením ceny – byly podmíněny tím, že Apple bude ve všech svých iPhonech a iPadech exkluzivně používat čipové sady pro základní pásmo LTE od Qualcommu,” vysvětlila komisařka.

Výsledkem podle ní bylo, že konkurenční společnosti nemohly přes pět let na trhu efektivně soutěžit s pozicí Qualcommu, a to bez ohledu na kvalitu svých vlastních produktů.

Dohoda v letech 2011 až 2016



Dohodu s Apple, který je jeho klíčovým zákazníkem, uzavřel Qualcomm v roce 2011, o dva roky později byla prodloužena až do roku 2016. Podle Vestagerové by v jejím důsledku společnost Apple při přechodu k jinému dodavateli nejen přišla o faktickou slevu, ale také by musela část získaných peněz vrátit.

O spolupráci s firmou Apple, která je významným výrobcem mobilů a tabletů, měl a má přitom velký zájem výrobce čipů Intel, uvedla komisařka. Této společnosti firma Apple začala některé zakázky zadávat až v roce 2016.

„Jinými slovy až ve chvíli, kdy dohoda končila a změna by Apple nestála tolik peněz,” poznamenala Vestagerová. Ukazuje se podle ní, že postup Qualcommu byl rozhodující k uzavření trhu pro konkurenční výrobce. Pro zákazníky to znamenalo menší možnost výběru a nástupu inovací.

„Výše pokuty odráží jak vážnost, tak dobu porušování pravidel. A má také za cíl do budoucna odradit účastníky trhu od podobných praktik. Nedělejte to,” řekla komisařka.