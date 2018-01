Brusel mírní pravidla pro DPH. Pleny by mohly zlevnit

Dětské pleny a možná i některé další výrobky by mohly v Česku do dvou let zlevnit. Evropská komise (EK) totiž navrhuje radikální změnu v pravidlech pro určování daně z přidané hodnoty (DPH) v rámci Evropské unie, která by členským státům umožnila přeřadit některé zboží do nižší sazby DPH.