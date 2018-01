Na 800 tisíc pasažérů firmě naopak meziročně klesl počet cestujících, které společnost přepravila na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce. Celkem tedy loni letělo letadly Travel Service zhruba 6,3 miliónu cestujících, podobně jako o rok dříve, uvedla Dufková.

Více cestujících měly zejména pravidelné linky, které Travel Service provozuje pod obchodní značkou SmartWings. Jejich služeb loni využilo 2,86 miliónu pasažérů, o polovinu více než v roce 2016. „Průměrné využití sedačkové kapacity naší flotily na pravidelných linkách se loni zvýšilo na 86,5 procenta," uvedl hlavní manažer značky SmartWings Radek Müller. Stoupající trend očekává i letos.

Travel Service loni operoval lety z celkem 12 bází v sedmi zemích a letadla mířila do 423 destinací. Z českých letišť nejvíce cestujících letělo do bulharského Burgasu, izraelského Tel Avivu, na Krétu (Heraklion), Rhodos a do tureckého letoviska Antalya.

Travel Service na trhu působí od roku 1997. Předloni firma i se svými dceřinými společnostmi vykázala podle mezinárodních účetních standardů čistý konsolidovaný zisk 344 miliónů korun a konsolidované tržby 17,1 miliardy korun. Společnost patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Loni Travel Service převzal většinový podíl v Českých aeroliniích.