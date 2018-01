Na pražském letišti vyroste nová řídící věž, bude o třicet metrů vyšší

Letiště Václava Havla Praha bude mít novou řídící věž. Má být vysoká 80 metrů, což je o 30 metrů víc než ta současná, která bude sloužit jako záložní. Stavba začne zhruba za dva roky, plně by však věž měla fungovat až za pět let. Ve čtvrtek to uvedla Česká televize (ČT).