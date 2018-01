Česká národní banka v rámci nové strategie rozdělila investování devizových rezerv na dvě části. Zhruba 45 procent devizových rezerv centrální banka investuje pouze do aktiv v eurech a americkém dolaru tak, aby byly vysoce likvidní, tedy rychle dostupné pro hladké fungování měnové politiky.

Druhou část rezerv, tzv. investiční tranši, hodlá ČNB využívat pro dlouhodobější investování zaměřené na větší výnos. V této části rezerv by ČNB měla vedle eura a amerického dolaru investovat i do aktiv v kanadském dolaru, australském dolaru a švédské koruně, uvedl guvernér Rusnok.

Připustil také možné nákupy zlata. ČNB drží v trezorech méně než deset tun zlata, což je ve srovnání s jinými zeměmi relativně málo.

„Budeme dále tu věc diskutovat, je možné, že v důsledku naší pravidelné emise zlatých mincí nám natolik ubydou naše zásoby, že i v souvislosti s potenciálním budoucím vstupem do eurozóny budeme do jisté míry donuceni možná k nějakému obnovení našich zásob zlata. Ale rozhodně to vždycky bude zcela marginální část našich devizových rezerv,” řekl Rusnok.

Devizové rezervy ČNB

FOTO: David Ryneš, Novinky

Neplánuje také navýšit desetiprocentní limit pro investice rezerv do akcií.

ČNB měla ke konci loňského roku devizové rezervy za 3,151 biliónu korun, což bylo o 17,8 miliardy korun více než na konci listopadu a o 953,6 miliardy více než koncem prosince 2016. Za jejich růstem v posledních letech je především intervenční režim, kdy centrální banka od listopadu 2013 do loňského dubna vynaložila dva bilióny korun za nákup eur.

V eurech činí devizové rezervy zhruba 124 miliard eur. V investiční části rezerv tak bude 64,8 miliardy eur a v likvidní 56,7 miliardy eur.