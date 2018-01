Venezuela se již více než tři roky potýká s hlubokou ekonomickou krizí, způsobenou socialistickou hospodářskou politikou vlády autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a propadem světových cen ropy. Inflaci ve Venezuele odhadl Mezinárodní měnový fond (MMF) pro loňský rok na 2300 procent.

V reakci na rychlou devalvaci měny a inflaci venezuelské úřady nařídily 214 obchodům, které vlastní 26 různých řetězců, snížit ceny některého zboží každodenní potřeby. Zprávy o zlevnění měly za důsledek vytvoření dlouhých front před obchody. K řadě supermarketů byli vysláni policisté a vojáci, aby udělali na místě pořádek a dohlédli na náležité snížení cen.

Prezidentova politika? Katastrofa



Několik Venezuelanů čekajících v sobotu před supermarketem ve východní části Caracasu agentuře Reuters řeklo, že považují Madurovu politiku za katastrofu. Přesto ale hodlají využít slev, protože jinak nedokážou zajistit stravu pro rodinu. Podle agentury Reuters miliony Venezuelanů nemají možnost najíst se třikrát denně a v zemi stoupá počet případů podvýživy.

"Toto je ta nejhorší vláda. Chceme, aby Maduro odešel," prohlásil podle agentury Reuters tesař Francisco Guaita, který před supermarket ve východním Caracasu přišel v naději, že sežene jídlo pro své tři děti. Supermarket ale několik hodin po začátku otvírací doby stále nebyl otevřený.

Do jiného caracaského obchodu ozbrojení příslušníci Národní gardy v sobotu postupně vpouštěli malé skupinky lidí, ti ale zakrátko vycházeli ven zklamaní, že v regálech se slevami našli jen slané sušenky a prací prostředek. "Tímhle děti nenakrmím," postěžoval si 29letý taxikář a ukázal přitom na malou igelitovou tašku v ruce. "Byl jsem tady od čtyř od rána. To je výsměch! Co mám dělat? Budeme muset tuto zemi opustit," dodal.