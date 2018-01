Hyundai v Nošovicích vyrobil loni přes 350 tisíc vozů

Přesně 356 700 aut vyrobil loni nošovický závod Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), informovala ve čtvrtek firma. Bylo to o 1 700 vozů (0,5 procenta) méně než v roce 2016. Vozy z Nošovic zamířily do 66 zemí, největší export byl do Německa, Velké Británie, Španělska a Itálie.