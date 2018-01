V Německu firmy inkasují za odběr elektřiny ve špičce. Mohou za to větrníky

Na Štědrý den dostali majitelé továren a další velcí odběratelé v Německu zaplaceno za odběr elektřiny. A nebyl to loni ojedinělý případ. Důvodem záporných cen je nebezpečně přetížená síť, což souvisí s produkcí větrných elektráren během příhodného počasí. Upozornil na to deník New York Times.