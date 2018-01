„Schodek státního rozpočtu ve výši šesti miliard korun je přijatelný a snižuje zadlužení ČR v poměru k hrubému domácímu produktu. Postupně se dostáváme na úroveň zadlužení před hospodářskou krizí. Tuzemská ekonomika je ve výrazně lepší kondici než většina ekonomik Evropské unie,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„Problémem státního rozpočtu jsou nízké výdaje na investice. Nízké investice krátkodobě vylepšují celkovou bilanci státního rozpočtu, ale zhoršují jeho strukturu. Z dlouhodobého hlediska nízké investice brání rozvoji ČR,” dodal.

Bez dopingu z EU



Hospodaření státu loni skončilo se schodkem 6,2 miliardy korun, informovalo ve středu ministerstvo financí. Předloni vykázal státní rozpočet přebytek 61,8 miliardy korun, loňský výsledek je tak druhý nejlepší od roku 1997. Za meziročním zhoršením stojí především nižší příjmy z EU.

ČR má v současnosti jedny z nejzdravějších veřejných financí v rámci celé EU ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda

Podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala se rozpočet vrátil do deficitu, protože se musel obejít „bez dopingu EU fondů“. Právě příliv evropských peněz podle něj předloni v podstatě uměle dostal rozpočet do přebytku.

„Po očištění o evropské peníze na příjmové i výdajové straně by loňský rozpočet dopadl lépe než ten roku 2016, ale i tak by vykázal schodek - i když jen něco přes jednu miliardu korun. A to přitom ekonomika loni výrazně rostla, trh práce se dostal téměř na své limity a státu zhruba do poloviny roku prospívaly i extrémně nízké výnosy dluhopisů dané především intervencemi ČNB,“ upozornil Dřímal.

Všímá si toho, že investice z nového programového období nabíhají pomalu, i když v druhé polovině roku došlo ke zrychlení.

Záměrně slabší odhad?



„Výsledek hospodaření státního rozpočtu za rok 2017 potvrzuje, že Česká republika má v současnosti jedny z nejzdravějších veřejných financí v rámci celé EU,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Také on upozornil na nižší investice.

„Vláda v porovnání s rozpočtovanou částkou proinvestovala o více než dvacet miliard méně,“ spočítal. Náklady za nižší než rozpočtovaný schodek podle něj částečně zaplatíme v budoucnosti, jelikož značný objem investic není realizován.

Klade si také otázku, zda ministerstvo záměrně nepodhodnocuje odhad růstu české ekonomiky a možnosti hospodaření veřejných financí, aby pak ke konci roku s „mediální pompou“ vykázalo mnohem lepší výsledek hospodaření než původně odhadovalo. Značný rozdíl mezi plánem a konečným výsledkem se totiž v posledních letech opakoval.

„Nicméně tyto výtky by neměly překrýt fakt, že jde o příznivý výsledek hospodaření, který ocení světové ratingové agentury a mezinárodní investorská komunita. Česká vláda si tak i nadále bude půjčovat za jedněch z nejvýhodnějších podmínek na světě vůbec,“ uzavřel Kovanda.