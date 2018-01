Pošta od února zvýší ceny známek

Česká pošta od února zvýší ceny dopisních známek. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Cena obyčejného psaní do 50 gramů stoupne o tři koruny na 19 korun. Doporučené psaní zdraží o šest korun na 44 korun. Cena balíků do hmotnosti dva kilogramy zůstane stejná.