Kvůli opravě eskalátorů je až do srpna uzavřen vstup do metra z náměstí Republiky

Pražské náměstí Republiky není od úterý přístupné z metra. Ze stejnojmenné stanice trasy B se uzavřel výstup na náměstí, cestující se do ní dostanou pouze od Masarykova nádraží. Omezení kvůli opravě víc než 30 let starých eskalátorů by mělo trvat do srpna.